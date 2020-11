Democrata Joe Biden inicia sábado com vantagem de 7,2 mil votos na Geórgia

Dados atualizados da contagem de votos no estado do sudeste do país mostram diferença de 7.248 votos entre democrata Joe Biden e republicano Donald Trump

EFE/EPA/OLIVIER DOULIERY Democrata tem liderança no estado por 7 mil votos



O candidato democrata Joe Biden ampliou vantagem de votos no estado da Geórgia, no sudeste dos Estados Unidos, na manhã deste sábado, 7, e tem 7.248 votos a mais do que Donald Trump com cerca de 1% das urnas ainda não apuradas. Segundo canais de TV norte-americanos, enquanto o democrata registrava 2.461.455 votos, o republicano tinha 2.454.207 no começo do dia. A Geórgia era um dos estados no qual Donald Trump tinha vantagem até a manhã desta sexta, quando Biden o passou por 917 votos. Quem ganhar no país leva 16 votos do colégio eleitoral. Até o momento, Biden tem 253 votos e o presidente Trump tem 214. Quem chegar primeiro aos 270 votos pode ser considerado o novo presidente dos EUA.

A equipe de campanha do presidente Donald Trump entrou com processo eleitoral contra o estado tentando interromper a contagem de votos alegando desaparecimento de cédulas de votação, o que não foi comprovado até o momento. A decisão judicial não foi aceita por autoridades locais. Como a legislação do estado prevê recontagem de votos quando a diferença entre os dois candidatos é menor do que 0,5 ponto percentual, porém, o Condado de Fulton anunciou ainda na noite da sexta que o processo para rever os votos deve ser realizado no dia 1º de dezembro. O número exato de votos que ainda não foram contados no estado não foi divulgado.