Democratas divulgam fotos de Trump e Bill Clinton com Epstein

Imagens fazem parte de arquivo do magnata norte-americano entregue ao Congresso dos EUA; Woody Allen, Steve Bannon, Bill Gates e Andrew Mountbatten-Windsor também apareceram nas fotografias

Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos/Divulgação As imagens divulgadas pelos democratas pertenciam ao espólio de Epstein



Democratas do Comitê de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara dos Estados Unidos divulgaram nesta sexta-feira (12) 19 fotos do espólio de Jeffrey Epstein. Nas imagens, aparecem figuras proeminentes, como o presidente dos EUA, Donald Trump, o ex-líder norte-americano Bill Clinton, o cineasta Woody Allen, o estrategista político Steve Bannon, o co-fundador da Microsoft Bill Gates e Andrew Mountbatten-Windsor, irmão do rei Charles III.

Em comunicado à imprensa, Robert Garcia, integrante do comitê, afirmou ser “hora de acabar com o encobrimento da Casa Branca e fazer justiça aos sobreviventes de Jeffrey Epstein e seus poderosos amigos”.

“Essas fotos perturbadoras levantam ainda mais questões sobre Epstein e seus relacionamentos com alguns dos homens mais poderosos do mundo. Não descansaremos até que o povo norte-americano receba a verdade, o Departamento de Justiça deve liberar todos os arquivos agora”, declarou Garcia.

Trump sancionou em novembro a Lei de Transparência dos Arquivos Epstein, aprovada pelo Congresso norte-americano. A legislação exige que o Departamento de Justiça libere até 19 de dezembro todos os arquivos não sigilosos sobre o caso.

Ao jornal New York Times, uma porta-voz dos republicanos no comitê disse, em anonimato, que “nada dos documentos recebidos pela comissão mostrou qualquer irregularidade”. O partido ainda acusou os democratas de divulgar as imagens para “alimentar uma narrativa enganosa e desmascarada sobre os laços de Epstein com o presidente [Trump]”.

As 19 imagens divulgadas fazem parte de um conjunto de 95 mil fotos encontradas na conta de e-mail de Epstein. O Congresso dos EUA recebeu de representantes do espólio do magnata diversos documentos após uma intimação do comitê.

CASO EPSTEIN

Jeffrey Epstein acusado de liderar uma rede de exploração e tráfico sexual de menores de idade com a ex-namorada Ghislaine Mazwell. As investigações contra o magnata começaram em 2005 após denúncia de que ele tinha abusado sexualmente de uma adolescente de 14 anos em sua casa em Palm Beach, na Flórida.

Epstein foi condenado em 2008 por exploração sexual e facilitação à prostituição de menores. À época, ele se declarou culpado e fez um acordo para cumprir 13 meses de prisão.

Em 2019, um juiz da Flórida considerou o combinado ilegal. Epstein foi preso no mesmo ano. Um mês após a detenção, o magnata foi encontrado morto em sua própria cela.