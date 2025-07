Ex-namorada de Epstein pede anulação de sua condenação por tráfico sexual

Defesa de Ghislaine Maxwell se baseia em um acordo firmado pelo empresário com promotores federais na Flórida, em 2007

Reprodução/Government Exhibit Ghislaine Maxwell foi condenada por auxiliar Epstein em seu esquema de tráfico sexual



Ghislaine Maxwell, ex-namorada de Jeffrey Epstein, entrou com um recurso na Suprema Corte dos Estados Unidos solicitando a anulação de sua condenação por tráfico sexual. A defesa de Maxwell alega que toda a sua condenação é ilegal, baseando-se em um acordo de não persecução firmado por Jeffrey Epstein com promotores federais na Flórida, em 2007. Nesse acordo, em troca de informações, ficou estabelecido que nem Epstein nem seus cúmplices seriam processados pelo governo americano pelos crimes cometidos. Como Maxwell teria ajudado Epstein, seus advogados argumentam que o acordo a isenta de qualquer processo, tornando o julgamento que a condenou em 2021 inválido. Ela foi condenada por auxiliar Epstein em seu esquema de tráfico sexual.

O caso de Maxwell acontece em um momento delicado para o governo de Donald Trump, que enfrenta divisões internas entre seus apoiadores devido ao tratamento dado ao caso Epstein. Durante uma visita à Escócia, Trump foi questionado sobre o assunto e cometeu um ato falho ao afirmar que nunca teve o “privilégio” de visitar a ilha particular de Epstein nas Ilhas Virgens Americanas, um local central nos abusos cometidos. Além disso, aproveitou a oportunidade para destacar que o ex-presidente Bill Clinton visitou a ilha várias vezes, enquanto ele próprio teria rompido relações com Epstein no início dos anos 2000.

A defesa tinha até ontem (28) para apresentar o recurso à Suprema Corte, e agora os juízes analisarão os termos do pedido. Embora Trump não seja formalmente acusado de nenhum crime, sua proximidade com Epstein no passado alimenta teorias sobre um possível envolvimento em casos de pedofilia ou tráfico sexual. Registros de voo mostram que o atual presidente americano viajou seis vezes no avião particular de Epstein entre a década de 1990 e o início dos anos 2000, o que intensifica as especulações e o debate público sobre as relações do atual presidente.

*Com informações de Fabrizio Neitzke

*Reportagem produzida com auxílio de IA