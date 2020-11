Democratas pressionam republicanos a reconhecer vitória de Joe Biden

Os representantes alegaram que, enquanto as atenções dos republicanos estão voltadas para as polêmicas em torno das eleições, o país enfrenta uma piora na pandemia de coronavírus

EFE Nancy Pelosi afirma que a postura de Donald Trump pode estar causando muitas mortes no país



Nesta quinta-feira, 12, importantes membros do partido democrata pressionaram o partido republicano a reconhecer a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. A insistência partiu da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, e do líder democrata no Senado, Chuck Schumer, durante uma coletiva de imprensa. Eles pediram que o presidente Donald Trump considere outros temas para além da contagem dos votos e aprove com maior agilidade as medidas de estímulo econômico que combatem as dificuldades causadas pela segunda onda de coronavírus no país.

Pelosi afirmou que o atraso na transição do governo não só impacta a economia como também dificulta a tarefa de lidar com a pandemia de Covid-19. “As distorções e a negação do presidente Trump têm causado muitas mortes no país”, criticou. Schumer acrescentou que “a eleição acabou” e não existem “provas de fraude”, motivo pelo qual os senadores republicanos deveriam se concentrar em trabalhar para controlar a emergência sanitária. Na quarta-feira, 11, foram registrados 144 mil novos registros de pessoas infectadas com o coronavírus.

