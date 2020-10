Depois de 18 meses refugiado, líder da oposição venezuelana chega à Espanha

Um dos fundadores do partido Vontade Popular, Leopoldo López se reencontrou com a família em Madri e afirmou que continuará lutando pela liberdade do povo da Venezuela

REUTERS/Carlos Garcia Rawlins Leopoldo López é considerado um dos maiores críticos ao regime chavista



Neste domingo (25), o líder da oposição venezuelana, Leopoldo López, se reencontrou com a sua família em Madri após passar 18 meses refugiado na Embaixada da Espanha em Caracas. Através do seu perfil oficial no Twitter, ele falou ao povo da Venezuela: “Esta decisão não foi fácil, mas tenham a certeza de que podem contar com esse servidor para a luta, de qualquer lugar. Não descansaremos e seguiremos trabalhando dia e noite para conseguir a liberdade que todos os venezuelanos merecem”.

Venezolanos, esta decisión no ha sido sencilla, pero tengan la seguridad de que cuentan con este servidor para dar la lucha desde cualquier espacio. No descansaremos y seguiremos trabajando día y noche para alcanzar la libertad que nos merecemos todos los venezolanos — Leopoldo López (@leopoldolopez) October 25, 2020

O economista, de 49 anos, foi um dos fundadores do partido Vontade Popular e um dos maiores críticos ao regime chavista. Considerado radical, ele sempre defendeu os protestos populares para redemocratização da Venezuela. Sua partida acontece pouco mais de um mês antes das eleições legislativas no país e abre uma incógnita sobre a liderança do bloco antichavista. Também através de suas redes sociais, López afirmou que em breve deve detalhar os seus planos para continuar lutando pela “liberdade” do país.

Depois de sair da residência do embaixador espanhol na Venezuela, López deixou o país clandestinamente pela fronteira com a Colômbia. Não se sabe em qual país ele embarcou para seguir viagem até a Espanha. Juan Guidó, reconhecido como presidente interino por centenas de países, incluindo os Estados Unidos, comemorou o feito em sua conta no Twitter. “Maduro, você não controla nada. Burlando seu aparato repressivo, conseguimos levar ao território internacional nosso Comissionado para o Centro de Governo, Leopoldo López”, escreveu.

*Com informações do Estadão Conteúdo