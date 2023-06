Luísa Sonza posta fotos de lingerie e recebe elogios de seguidores: ‘Se você me traísse, eu te pedia desculpa’

Post da cantora alcançou mais de 500 mil curtidas em apenas um dia

Reprodução/Instagram/@luisasonza Luísa Sonza posou de lingerie para uma marca de produtos de beleza



A cantora Luísa Sonza publicou em seu perfil no Instagram uma série de fotos em poses sensuais, em que vestia apenas uma lingerie preta transparente. Com mais de 500 mil curtidas em apenas um dia — as imagens foram publicadas no sábado —, a loira conseguiu chamar a atenção de seus fãs. A maioria dos elogios partiu dos homens, mas mulheres também apareceram nos comentários. “Eita, como faz eu duvidar da minha heterossexualidade”, brincou uma seguidora chamada Denise. “Se você me traísse, eu ainda te pedia desculpa”, comentou um fã, em post que divertiu outras pessoas que passaram pelas fotos de Luísa. “Morreria corno, mas não me separava [de você] nunca”, disse outro. Até a cantora Pabllo Vittar, com quem Sonza tem colaborações musicais, deu seu recado: “I say yes” (“Eu digo sim”), declarou a autora de “Amor de Quê”. Foi uma referência à mensagem original na legenda de Luísa: “Say yes to heaven, say yes to me” (Diga sim ao paraíso, diga sim a mim). As fotos fazem parte de uma campanha que a dona do hit “Penhasco”.