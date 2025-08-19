Jovem Pan > Notícias > Mundo > Deputado finlandês de 30 anos morre dentro do Parlamento

Deputado finlandês de 30 anos morre dentro do Parlamento

Polícia destacou que ‘as causas do falecimento estão sendo investigadas, mas não se suspeita de um ato criminoso nesta etapa’

  • Por Jovem Pan
  • 19/08/2025 19h58
  • BlueSky
Reprodução/Instagram/@eemeli_peltonen Eemeli Peltonen Deputado finlandês Eemeli Peltonen morre aos 30 anos

Um deputado finlandês de 30 anos de idade morreu nesta terça-feira (19) no edifício do Parlamento em Helsinque, anunciou o serviço de imprensa do Legislativo. “A pessoa falecida no edifício do Parlamento no dia 19 de agosto é Eemeli Peltonen, um deputado em seu primeiro mandato”, indicou um comunicado, sem detalhar as causas da morte. Segundo a polícia, Peltonen, do Partido Social-Democrata finlandês, morreu por volta das 08h GMT (5h em Brasília). A instituição destacou que “as causas do falecimento estão sendo investigadas, mas não se suspeita de um ato criminoso nesta etapa”.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O presidente finlandês, Alexander Stubb, assim como vários deputados, lamentaram a notícia. A bandeira finlandesa estava a meio mastro nesta terça-feira em frente ao Parlamento, localizado no centro de Helsinque, em sinal de luto. Natural de Järvenpää (sul), Peltonen afirmou no final de junho que estava de licença médica devido a uma infecção contraída em um centro médico durante o tratamento de uma doença renal. Os deputados finlandeses estão atualmente em recesso de verão. A sessão de outono começará no dia 2 de setembro.

Leia também

Trump diz que nenhuma tropa dos EUA vai ser enviada para proteger a Ucrânia
Presidente do México nega acordo com DEA para projeto conjunto

*Com informações da AFP

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >