Deputado que denunciou localização de Zambelli detalha prisão: ‘Para mim, isso é um dever cívico’

Angelo Bonelli destaca que tem recebido muitas mensagens de apoio, mas também inúmeros comentários negativos e ameaças de morte

Reprodução/Jovem Pan Angelo Bonelli afirmou ter recebido ameaças de morte após denunciar a localização de Zambelli às autoridades italianas



O deputado italiano Angelo Bonelli, do partido Aliança Verdes e Esquerda, detalhou como ocorreu a detenção da deputada federal brasileira Carla Zambelli na Itália. Bonelli afirmou ter recebido ameaças de morte após denunciar a localização de Zambelli às autoridades italianas. A declaração aconteceu em entrevista exclusiva à Jovem Pan.

Segundo o parlamentar, ele recebeu a informação sobre o paradeiro de Zambelli, entrou em contato com o chefe de polícia de Roma e forneceu o endereço. Cerca de duas horas depois, a polícia confirmou que a deputada brasileira se encontrava no local indicado. “Para mim, isso aqui é um dever cívico,” declarou Bonelli. O deputado italiano relatou que, após a denúncia, passou a receber diversas mensagens, muitas de apoio, mas também muitos comentários negativos e ameaças, inclusive de morte. Ele se disse indignado com a postura de Zambelli, que se declarou “intocável” por possuir cidadania italiana.

Bonelli também expressou preocupação com a tentativa da direita de transformar o que ele considera um “caso criminoso” em uma questão política. Ele citou a declaração do ministro dos Transportes da Itália, Matteo Salvini, que é próximo da família Bolsonaro, de que visitaria Zambelli na prisão. Para Bonelli, essa é uma estratégia para politizar o caso. “Não é um caso político, é um caso criminoso de uma pessoa que está condenada no Brasil,” enfatizou. O deputado faz parte da oposição ao governo da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

*Com informações de Camila Yunes

*Reportagem produzida com auxílio de IA