Deputado ucraniano detona granadas em prédio do governo e deixa ao menos um morto e 26 feridos

Polícia investiga caso com possível ataque terrorista; seis pessoas estão em estado grave

Reprodução/Twitter/@MarioNawfal Deputado detona granada em reunião da Câmara Municipal



Um deputado ucraniano, identificado pela TV da Ucrânia como Sergei Bratin, detonou várias granadas dentro de uma sala lotada de um prédio do governo e deixou ao menos um morto e 26 feridos, sendo seis em estado grave, segundo a imprensa local. O ataque aconteceu nesta sexta-feira, 15, na Câmara Municipal da cidade de Keretsk, na região da Transcarpátia, no oeste da Ucrânia, informou a Polícia Nacional Ucraniana nas suas redes sociais, que investiga o caso como possível ataque terrorista. Não está claro se o oficial que detonou as granadas foi ferido ou morto, contudo, ele é investigado pelo uso ilegal de armas, munições ou explosivos, crime previsto no Código Penal ucraniano. Bratin é do partido Sluga Narodu (Servo do Povo), o mesmo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, e, segundo a imprensa ucraniana, já havia brigado com colegas sobre um aumento salarial durante a guerra para o chefe do conselho da aldeia. O jornal ‘The Kyiv Independent’, informa que antes de detonar as granadas, Batryn supostamente discutiu com seus colegas de trabalho sobre o assunto, que se recusaram a ficar do seu lado. Após a disputa, Zakarpattia24 disse que saiu e voltou com as granadas.