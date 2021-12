Deputados do parlamento de Gana trocam socos durante sessão; assista

Agressões entre parlamentares governistas e da oposição aconteceram durante uma sessão de debate sobre a taxação de transações financeiras pelo celular

Reprodução/TV3Ghana Confusão fez com que votação fosse adiada para 2022



Um grupo de deputados do parlamento de Gana protagonizou uma briga durante uma sessão realizada na segunda-feira, 20, em meio a um debate sobre a taxações de transações financeiras através do celular. Segundo jornais locais, os parlamentares favoráveis ao governo e da oposição começaram a trocar agressões durante a discussão por discordâncias no tema, que não teria sido bem recebido pelos opositores ao governo. A atual gestão defende a taxação como forma de arrecadar milhões para as contas públicas, enquanto os membros da oposição dizem que isso prejudicaria a parcela mais pobre da população. Após o começo das agressões, a votação do tema foi adiada para 2022.

Confira vídeos da briga: