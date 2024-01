Desabamento em mina de ouro mata mais de 70 pessoas no Mali

Governo diz que não permitiu a reabertura do local e que mineradores atuavam de forma ilegal

Torsten Schreiber / Wikimedia Commons A República do Mali está localizada na África Ocidental e é o sétimo maior país do continente. Está próximo de países como Argélia, Senegal, Níger, Guiné e Mauritânia



O desabamento de uma mina de ouro artesanal matou mais de 70 pessoas nesta quarta-feira, 24, na região de Koliouro, no Mali. O país é o sétimo maior do continente africano. O acidente ocorreu na última sexta-feira, 19, em uma mina perto da pequena cidade de Kobada, distante 250 quilômetros da capital Bamako. A estrutura desabou e deixou dezenas de pessoas presas dentro da mina. De acordo com informações do porta-voz da Câmara de Minas do país, mais de 70 mineradores morreram no local e os corpos já estão sendo removidos. Além de cidadãos malineses, também estavam estrangeiros, especialmente da Guiné-Bissau. A região é conhecida por ter inúmeras minas de ouro e, algumas, são exploradas de forma ilegal. Este é um dos maiores desabamentos já registrados na região e o que causou mais mortes.

O Ministério de Minas do Mali só relatou o acidente na noite desta terça-feira, 23. Moradores locais afirmam que a mina estava fechada entre junho e agosto, época de chuvas no território. Por apresentar riscos aos mineradores, ela costuma ficar fechada neste período. O governo do Mali afirma, no entanto, que não permitiu a reabertura da mina após, mas que os trabalhadores voltaram a minerar de forma irregular e por conta própria. O país abriga as maiores reservas de ouro mundo e, entre os artefatos utilizados pelos mineradores para explorar a região, estão explosivos, bem como ácidos e cianeto. O ministro de Minas, Soussourou Dembele, lamentou as mortes e externou suas condolências às famílias das vítimas. Ele também afirmou que está acompanhando “de perto” as operações de resgate em parceria com a Defesa Civil.

*Com informações da EFE