Desabamento de edifício deixa pelo menos 13 mortos na Índia

O acidente aconteceu no distrito de Raigad, no estado de Maharashtra; equipes de resgate continuam trabalhando para tentar encontrar sobreviventes

EFE/EPA/NATIONAL DISASTER RESPONSE FORCE HANDOUT NATIONAL DISASTER RESPONSE FORCE HAND OUT PHOTO HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES



Pelo menos 13 pessoas morreram, oito ficaram feridas e 15 estão desaparecidas após o desabamento de um prédio de quatro andares, nesta terça-feira, 25, no estado de Maharashtra, no oeste da Índia. O acidente aconteceu no final da tarde da segunda-feira, no distrito de Raigad, e as equipes de resgate continuam trabalhando para tentar encontrar sobreviventes entre as 15 pessoas que ainda estão nos escombros, disse à Agência Efe, o porta-voz da administração distrital, Manoj Shivaji Sanap. “Acabamos de resgatar um menino de 4 anos”, disse Sanap. Até o momento, o número de vítimas subiu para 13, enquanto oito pessoas ficaram feridas, das quais “cinco já tiveram alta”, detalhou.

O diretor-geral da Força Nacional de Resposta a Desastres, Satya Pradhan, também comemorou o “milagre do menino resgatado vivo” em sua conta no Twitter. “Vamos todos rezar por mais milagres”, acrescentou Pradhan, ao mostrar um vídeo da criança sendo retirada dos escombros por vários membros dos serviços de resgate e colocada em uma maca. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em outra mensagem nas redes sociais, mostrou sua “tristeza com o desabamento do prédio” e disse que seus “pensamentos estão com as famílias daqueles que perderam seus entes queridos”, enquanto rezava “pela rápida recuperação dos feridos”.

*Com Agência EFE