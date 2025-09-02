Deslizamento de terra mata mais de mil pessoas em Darfur, no Sudão

O Movimento de Libertação do Sudão informou que desastre provocou “a morte de todos moradores da aldeia, restando apenas um sobrevivente”, e pediu à ONU apoio na operação de recuperação dos corpos

EFE/ Movimento Ejército de Libertação do Sudão Pessoas caminhando ao lado do deslizamento de terra que aconteceu em Tarsin



Mais de mil pessoas morreram em um deslizamento de terra massivo na região de Darfur, no oeste do Sudão, informou na noite de segunda-feira (1) um grupo armado que controla a área, segundo o qual houve apenas um sobrevivente. Um deslizamento massivo e devastador” atingiu no domingo a aldeia de Tarasin, nas montanhas de Marra, indicou em um comunicado o Movimento de Libertação do Sudão (MLS). Acrescentou que “as informações iniciais indicam a morte de todos os moradores da aldeia, calculada em mais de mil pessoas, com apenas um sobrevivente”.

A avalanche arrasou a aldeia e “destruiu completamente” parte de uma região conhecida pela produção de cítricos. O grupo pediu à ONU e a outras organizações que ajudem na operação de recuperação dos cadáveres. O Sudão é cenário de uma sangrenta guerra civil há três anos entre o Exército oficial e as paramilitares Forças de Apoio Rápido (FAR), que afundou o país africano em uma das piores crises humanitárias do mundo, com fome em partes de Darfur.

De modo geral, o MLS permanece distante dos combates, apesar de controlar algumas áreas montanhosas do país. O governador de Darfur, Minni Minnawi, aliado do Exército, classificou o deslizamento como uma “tragédia humanitária que transcende as fronteiras da região”. “Pedimos às organizações humanitárias internacionais que atuem urgentemente e forneçam apoio e assistência neste momento crítico, porque a tragédia é mais do que nosso povo pode enfrentar”, expressou em um comunicado.

Crise de fome

Grande parte de Darfur permanece inacessível às organizações internacionais de ajuda, incluindo a área do deslizamento, devido aos combates, o que limita consideravelmente a entrega de ajuda humanitária. A guerra civil no Sudão começou em abril de 2023 devido a uma disputa de poder entre o comandante do Exército, Abdel Fatah al Burhan, e o comandante das FAR, seu ex-subalterno Mohamed Hamdan Daglo. As forças de Burhan retomaram este ano o controle do centro do Sudão, deixando as FAR no controle de grande parte de Darfur e em partes da região sul de Kordofan.

Dezenas de milhares de pessoas morreram nos combates, que também forçaram o deslocamento de milhões de sudaneses. Centenas de pessoas morreram nos últimos meses com a intensificação dos ataques das FAR no estado de Darfur do Norte. A guerra dizimou a infraestrutura do país do nordeste africano. Quase 10 milhões de pessoas estão deslocadas dentro do Sudão e quatro milhões fugiram para países vizinhos, segundo a ONU.

*Com informações da AFP