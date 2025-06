ONU reduzirá drasticamente seus programas de ajuda este ano por falta de fundos

Como resultado, a Organização das Nações Unidas terá que ‘hiperpriorizar’ seus planos para ajudar 114 milhões de pessoas em todo o mundo; projeto inicial abrangia 180 milhões de pessoas vulneráveis

Foto da AFP Palestinos deslocados recebendo poucos pacotes de alimentos no oeste de Rafah, no sul da Faixa de Gaza



A ONU anunciou, nesta segunda-feira (16), que reduzirá drasticamente seus programas de ajuda neste ano, após “os piores cortes financeiros” já sofridos pelo setor humanitário, em grande parte devido à decisão dos Estados Unidos de reduzir suas doações ao mínimo. O novo plano de ajuda tem um orçamento de US$ 29 bilhões (R$ 161 bilhões), bem abaixo dos US$ 44 bilhões (R$ 244 bilhões) solicitados pela ONU para 2025. Como resultado, a ONU terá que “hiperpriorizar” seus planos para ajudar 114 milhões de pessoas em todo o mundo, indicou um comunicado do Escritório da ONU para Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA). O plano inicial era ajudar “180 milhões de pessoas vulneráveis”.

Segundo o OCHA, a ONU conseguiu arrecadar apenas US$ 5,6 bilhões (R$ 31,16 bilhões) dos US$ 44 bilhões solicitados até meados do ano, ou 13% do total, insuficientes para enfrentar as crises humanitárias no Sudão, Faixa de Gaza, República Democrática do Congo, Mianmar e Ucrânia. A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de encerrar ou reduzir a assistência financeira americana no exterior afeta todo o setor global de ajuda humanitária. Por muitos anos, o país foi o maior doador de ajuda ao desenvolvimento. Os cortes anunciados pelo governo Trump terão consequências significativas para a ajuda emergencial, campanhas de vacinação e distribuição de medicamentos contra a aids, entre outros programas.

Os fundos americanos representavam uma parcela significativa dos orçamentos de algumas agências da ONU e de muitas ONGs, perdas impossíveis de compensar em poucas semanas ou meses. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentou a decisão que poderá custar a vida de milhões de pessoas.O Programa Mundial de Alimentos (PMA), outra agência da ONU, alertou em março para uma “crise sem precedentes” devido a um corte de 40% em seu financiamento para 2025.

“Sem financiamento e acesso não podemos salvar vidas”, afirma Cindy McCain, diretora do PMA. O PMA, em conjunto com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), publicou nesta segunda-feira uma nova lista que cita Sudão, Gaza, Sudão do Sul, Haiti e Mali como áreas do mundo em risco imediato de fome.

“Decisões brutais”

Os cortes afetam esforços humanitários em todo o mundo, como o combate à tuberculose em Bangladesh e os programas de ajuda ao maior campo de indígenas e migrantes da Colômbia, no Deserto de Guajira, onde, devido à falta de financiamento, apenas três das 28 ONGs existentes operaram em 2024. Além dos Estados Unidos, outros países reduziram suas doações em um contexto econômico difícil.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Nos vimos obrigados a fazer uma triagem para a sobrevivência humana”, disse Tom Fletcher, subsecretário-geral da ONU para assuntos humanitários e coordenador dos serviços de emergência.”Os números são cruéis e as consequências são devastadoras. Muitas pessoas não receberão a ajuda de que precisam, mas salvaremos o máximo de vidas possível com os recursos que nos derem”, acrescentou. Para fazer o máximo possível com um orçamento menor, a ONU estabelecerá uma escala que classifica a gravidade das necessidades humanitárias. Áreas classificadas como nível 4 ou 5, ou seja, condições consideradas extremas ou catastróficas, terão prioridade. “Os cortes brutais no orçamento nos obrigam a fazer escolhas brutais”, admitiu Fletcher.

*Com informações da AFP