Destroços do submersível do Titanic são retirados do mar; assista

Partes da embarcação foram descarregadas do navio Horizon Arctic, o mesmo de onde partiu o robô que localizou o Titan; submarino implodiu no Oceano Atlântico

Reprodução/Twitter/@Skynews Submersível Titan implodiu em expedição ao Titanic



Os destroços do submersível Titan foram retirados do mar nesta quarta-feira, 28, no Canadá, mostrou a ‘Sky News’, que também registrou o momento em que a operação estava sendo realizada. O submarino, que levava cinco pessoas até os destroços do Titanic, implodiu no Atlântico Norte durante a expedição e matou todos que estavam a bordo. As partes da embarcação foram descarregadas do navio Horizon Arctic – mesmo navio de onde partiu o robô que localizou o Titan na quinta-feira, 22 – no píer da Guarda Costeira Canadense, na cidade de St. John’s, em Newfoundland. Segundo a Sky News, as peças foram cobertas por uma lona antes de serem retiradas pelos guindastes. Canadá e Estados Unidos anunciaram investigações para entender o acidente e sua cronologia. Especialistas ouvidos pela Jovem Pan informaram que o resgate das peças eram essenciais para conseguir entender o que aconteceu com o Titan. O submersível tinha desaparecido no dia 18 de junho com cinco pessoas abordo. As vítimas são: Shahzada Dawood, empresário paquistanês; Suleman Dawood, filho do empresário; Hamish Harding, bilionário britânico e empresário; Paul-Henry Nargeolet, maior especialista em Titanic no mundo; e Stockton Rush, diretor-executivo da OceanGate. Estima-se que a implosão tenha acontecido no próprio domingo, no momento em que o Titan perdeu o contato com o navio. A suposição acontece depois que a Marinha dos Estados Unidos informou que no mesmo dia em que o Titan foi dado como desaparecido eles detectaram uma anomalia no local em que os destroços foram encontrados.