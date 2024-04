Dezenas de baleias encalham em massa na Austrália

Pelo menos 26 dos mamíferos marinhos, morreram; especialistas e voluntários montaram força-tarefa para fazer o resgate

Divulgação/EFE Os funcionários do Departamento de Biodiversidade, Conservação e Atrações e veterinários do Zoológico de Perth foram enviados ao local para auxiliar no resgate



Cerca de 160 baleias-piloto encalharam em uma praia perto da cidade de Dunsborough, no sudoeste do estado da Austrália, nesta quinta-feira (25). Pelo menos 26 delas, morreram. A área é uma região popular entre os turistas, e a cerca de 236 km ao sul da capital do estado, Perth. Os funcionários do Departamento de Biodiversidade, Conservação e Atrações e veterinários do Zoológico de Perth foram enviados ao local para auxiliar no resgate e avaliar a situação dos mamíferos marinhos, tentando transportá-los para o alto mar ou sacrificá-los. “Entendemos que existem quatro grupos de 160 baleias-piloto espalhados por um comprimento de cerca de 500 metros”, indicou o Serviço de Parques Estaduais e Vida Selvagem da Austrália Ocidental no Facebook. Com base em encalhes anteriores, “estes eventos geralmente resultam na eutanásia dos animais encalhados como o resultado mais humano”, disse o porta-voz do departamento em comunicado.

De acordo com a Universidade da Austrália Ocidental, as baleias-piloto são conhecidas pelos seus laços sociais muito fortes, por isso, quando uma delas está com dificuldades e fica encalhada, as demais muitas vezes a seguem. Na Austrália, o pior incidente ocorreu em 2020, quando 470 baleias-piloto ficaram encalhadas numa área remota da ilha da Tasmânia, das quais apenas uma centena foi resgatada e levada para alto mar. Dois anos depois, a maioria das 230 baleias-piloto que encalharam naquele mesmo local e morreram.

*Com informações da EFE