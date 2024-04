Dilma Rousseff se encontra com Papa Francisco no Vaticano

O pontífice e a ex-presidente trocaram presentes; Dilma estava bem emocionada

Reprodução/Instagram/@dilmarousseff Encontro aconteceu neste sábado



“Bem-vinda! Que prazer revê-la!”, foi assim que o papa Francisco recebeu neste sábado (27), no Vaticano, a ex-presidente e atual presidente do Brics, Dilma Rousseff. Dilma foi a primeira chefe de governo a receber o Francisco durante a primeira viagem internacional dele após se tornar papa, na Jornada Mundial da Juventude, em 2013, no Rio de Janeiro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O momento foi compartilhado em vídeos no perfil oficial do Instagram da presidente do Brics. Eles tiveram um diálogo em português e espanhol.