Diplomatas trocam acusações sobre guerra entre Israel e Hamas em Assembleia Geral da ONU

Texto proposto pela Jordânia causou mal-estar em israelenses, mas foi bem aceito por países árabes

TIMOTHY A. CLARY / AFP Assembleia Geral da ONU ocorreu nesta quinta-feira, 26



Representantes de países árabes e de Israel discutiram na tribuna durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) que ocorre nesta quinta-feira, 26. Com a não resolução do conflito entre Israel e Hamas por parte do Conselho de Segurança da ONU, a reunião que iniciou nesta quinta durará dois dias e debaterá a guerra no Oriente Médio. A troca de acusações começou após a Jordânia propor um projeto, que será submetido a votação na sexta-feira, 27, no qual solicita um cessar-fogo imediato entre os países em conflito. “Israel está transformando Gaza em um inferno perpétuo na Terra. O trauma vai perseguir gerações inteiras”, disse Ayman Safadi, ministro das Relações Exteriores da Jordânia e que na ocasião representa 22 países árabes. O embaixador de Israel, Gilad Erdan, rebateu declarando que “os que redigiram a resolução afirmam estar preocupados com a paz, mas nem sequer mencionam os assassinos depravados que começaram esta guerra. Esta resolução é um insulto à inteligência, e o único lugar ao qual esta resolução pertence é a lata de lixo da história”. Os países árabes esperam que, desta vez, a Assembleia Geral possa adotar um posicionamento que resulte em resoluções para a guerra entre Israel e Hamas.