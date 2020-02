Direção nacional do Partido Democrata pede revisão dos resultados em Iowa

Com 97% das circunscrições apuradas, o ex-prefeito Pete Buttigieg e o senador Bernie Sanders estão praticamente empatados na liderança

Pete Buttigieg e Bernie Sanders estão praticamente empatados



O presidente do Comitê Nacional Democrata (DNC), Tom Pérez, pediu nesta quinta-feira (6) uma revisão dos votos das primárias realizadas pelo partido no Estado de Iowa, depois de três dias de confusão e preocupação devido aos contínuos atrasos da divulgação dos resultados.

“Já é suficiente. À luz dos problemas que surgiram na implementação do plano de seleção de delegados para garantir a confiança pública nos resultados, peço ao Partido Democrata de Iowa para começar imediatamente a revisão”, afirmou Pérez no Twitter.

Em uma mensagem posterior, Pérez explicou que o pedido não engloba uma recontagem dos votos de Iowa. O que a direção central do partido deseja é uma revisão das planilhas com os resultados de cada caucus para garantir a precisão da apuração.

As primárias no Estado de Iowa funcionam no sistema de caucus. Grupos de eleitores se reúnem em locais como igrejas, escolas e ginásios e debatem quem irão apoiar. Feita a escolha, eles se dirigem a um espaço indicado com o nome do escolhido. Então, um representante do partido conta quantas pessoas apoiam aquele candidato específico.

Os números são colocados em uma planilha. Os candidatos que não obtiverem 15% dos votos em uma primeira fase são eliminados, mas os eleitores que escolheram apoiá-los podem optar por um novo nome na segunda e última etapa da votação.

No entanto, no dia da votação, o aplicativo criado especialmente para repassar os resultados das quase 1.700 assembleias realizadas em todo o Estado falhou. O problema foi corrigido, e os resultados estão sendo divulgados parcialmente. Com 97% das circunscrições apuradas, o ex-prefeito Pete Buttigieg e o senador Bernie Sanders estão praticamente empatados na liderança, com 26% do total de delegados em disputa em Iowa.

Na sequência, a senadora Elizabeth Warren ocupa o terceiro lugar, com 18,2%, seguida do ex-vice-presidente Joe Biden, com 15,8%, e da também senadora Amy Klobuchar com 12,2%.

Todos os pré-candidatos estão fazendo campanha na segunda parada da batalha eleitoral, no Estado de New Hampshire, que vota nas primárias na próxima terça.

Os problemas na apuração em Iowa estão sendo usados pelos republicanos e pelo presidente do país, Donald Trump, candidato à reeleição, para ironizar a capacidade dos democratas de governarem o país.

