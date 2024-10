Disney fecha parques antes da passagem do Furacão Milton na Flórida

Interrupção das atividades impactará eventos programados, como festa de Halloween no Magic Kingdom, além de afetar o parque aquático Disney’s Typhoon Lagoon

A Disney comunicou que suas operações nos parques serão interrompidas em razão da aproximação do furacão Milton, previsto para atingir a Flórida na noite desta quarta-feira (9). A paralisação das atividades terá início às 13h, no horário local, enquanto os hotéis do complexo encerrarão o atendimento aos hóspedes às 11h, permanecendo fechados até o próximo domingo, dia 13. Os parques temáticos da Disney encerrarão suas atividades no início da tarde. O Disney’s Hollywood Studios e o Disney’s Animal Kingdom fecharão às 13h, enquanto o Magic Kingdom, EPCOT e Disney Springs encerrarão suas operações uma hora depois. Está previsto que os parques continuem fechados nesta quinta-feira (10), com a possibilidade de reabertura do Disney Springs no final da tarde. A interrupção das atividades impactará eventos programados, como uma festa de Halloween no Magic Kingdom, além de afetar o parque aquático Disney’s Typhoon Lagoon. Outras empresas do setor, como a United Parks and Resorts, também informaram que suspenderão suas operações em resposta à chegada do furacão.

