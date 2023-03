Disney inicia primeira rodada de cortes em 2023 com a demissão de 7.000 funcionários

Carta do presidente-executivo Bob Iger diz que objetivo dos desligamentos é controlar custos e criar um negócio mais ‘simplificado’

Pixabay/HenningE Disney Parks, Experiences and Products enviou um memorando aos funcionários dos parques temáticos alertando que a lucrativa divisão sofrerá cortes



A Walt Disney iniciou nesta segunda-feira, 27, a demissão de 7.000 funcionários, como já havia antecipado no início deste ano o presidente-executivo da empresa, Bob Iger, após ter enviado uma carta aos trabalhadores. O objetivo dos desligamentos é controlar custos e criar um negócio mais “simplificado”. Entre as áreas afetadas estão a Disney Entertainment, Disney Parks, Experiences and Products e a área corporativa. Em contrapartida, a ESPN não foi afetada pela rodada de cortes desta semana. No entanto, pode ser incluída nas próximas rodadas. O primeiro grupo de funcionários afetados pelas reduções da força de trabalho deverão ser notificados nos próximos quatro dias, conforme informou Iger. Uma segunda rodada maior de cortes de empregos acontecerá em abril, “com vários milhares de reduções de pessoal”. A rodada final começará antes do início do verão (no Hemisfério Norte), disse a carta. A expectativa da Disney com as 7.000 demissões é economizar US$ 5,5 bilhões (R$ 28,8 bilhões) em custos e tornar seu negócio de streaming lucrativo. “A difícil realidade de muitos colegas e amigos deixando a Disney não é algo que consideramos levianamente”, escreveu Iger, observando que muitos “trazem uma paixão vitalícia pela Disney” para seu trabalho. Em fevereiro, Josh D’Amaro, presidente da Disney Parks, Experiences and Products, enviou um memorando aos funcionários dos parques temáticos alertando que a lucrativa divisão sofrerá cortes.