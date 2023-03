Holandês apontado como pai de 550 crianças é processado por doação excessiva de sêmen

Jonathan Jacob Meijer teria agido ilegalmente e enganado várias mulheres em todo mundo; só na Holanda ele tem 102 filhos

Reprodução/Youtube/Jonathan Jacob Meijer Jonathan Jacob Meijer, de 41 anos, pode ser pai de 550 crianças



O holandês Jonathan Jacob Meijer, de 41 anos, é apontado pela entidade Donor Child Foundation como o possível pai de 550 crianças. Ele está sendo processado pela organização e uma das mães sobre acusação de ter agido ilegalmente e enganado várias mulheres em todo mundo ao ter doado esperma de maneira obsessiva, ultrapassando o limite permitido. Em entrevista ao ‘The New York Times’, uma mãe de dois de seus filhos disse que o homem tinha uma boa lábia. “Ele parecia calmo, simpático e bem-comportado. Ele amava a música e falava sobre seus pensamentos sobre a vida. Parece o ‘Garoto da Casa ao Lado'”, disse ao jornal se referindo a um filme. A mulher pagou 165 euros (cerca de 930 reais) por um pote de sêmen. Quando as acusações começaram a aparecer, o homem concedeu uma entrevista ao The New York Time, onde declarou: ‘Sei que as pessoas são rápidas em me julgar ou pensam que doo por motivos narcisistas. Mas o que me motiva como doador é apenas fazer algo realmente grande com apenas uma pequena ajuda, a valorização dos destinatários e os sentimentos e lembranças calorosas que compartilho com as crianças e os destinatários”.

Em entrevista a jornal ‘Volkskrant’, Ties van der Meer, da Donor Child Foundation, disse que várias mães pediram que ele parasse de vender ou doar seus espermas, mas ele nunca respondeu aos interesses. “Pode ser muito difícil mentalmente para os filhos de um doador saber que seu pai biolõgico tem muitos filhos”, disse van der Meer, acrescentando que é biologicamente se as pessoas entrarem em um relacionamento sem saber que são parentes. Só na Holanda, o homem possuiu 102 filhos em 10 clinicas diferente – só é permitido que uma pessoa tenha no máximo 25 filhos. Após ser descoberto em seu país, ele passou a exportar seu sêmen para outros países, como Dinamarca e Ucrânia, segundo relato do ‘Daily Mail’. O veículo de notícias holandês ‘AD’ informou que essa é a primeira vez que um doador de espera deverá comparecer ao tribunal por conta de suas doações. A Donor Child Foundation espera que o julgamento ocorra no dia 13 de abril.