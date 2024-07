Ditadura de Maduro prende o líder oposicionista Freddy Superlano na Venezuela

Freddy Superlano, líder do partido de oposição Voluntad Popular (VP), foi detido nesta terça-feira (30) pelas autoridades venezuelanas. O partido denunciou a prisão como um ato de “escalada repressiva” em meio aos recentes protestos contra a reeleição do presidente Nicolás Maduro. De acordo com um vídeo divulgado pelo VP nas redes sociais, Superlano foi forçado a sair do carro em que viajava e colocado em um caminhão por indivíduos vestidos de preto. As imagens mostram uma ação bastante violenta por parte dos agentes. Superlano, de 47 anos, é uma figura importante na política venezuelana. Ele é fundador do VP em Barinas, seu estado natal, e já exerceu cargos significativos, incluindo deputado e coordenador nacional do partido.

O oposicionista também foi candidato ao governo de Barinas em duas ocasiões, e sua trajetória política inclui episódios considerados controversos pela ditadura de Maduro, como a contestação dos resultados eleitorais e um incidente envolvendo a tentativa de levar ajuda humanitária ao país. Ele havia recusado a candidatura presidencial em favor de María Corina Machado e tem um histórico de envolvimento em disputas eleitorais e incidentes políticos na Venezuela. Seu partido e defensores estão pedindo a liberação imediata do líder, enquanto a situação política no país continua a se deteriorar.