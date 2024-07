PT reconhece vitória de Maduro e diz que eleição na Venezuela foi ‘democrática e soberana’

Em sua declaração, partido enfatizou a necessidade de Nicolás manter um diálogo aberto com a oposição, visando a resolução dos desafios enfrentados pelo país

A executiva nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) elogiou o recente processo eleitoral na Venezuela, caracterizando-o como uma “jornada pacífica, democrática e soberana”. O partido expressou sua solidariedade ao povo venezuelano e manifestou confiança de que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) lidará de forma respeitosa com todos os recursos que forem apresentados. Em sua declaração, o PT enfatizou a necessidade de Nicolás Maduro manter um diálogo aberto com a oposição, visando a resolução dos desafios enfrentados pelo país. O partido atribui muitos desses problemas a “sanções ilegais” impostas à Venezuela, e reafirmou seu compromisso em apoiar soluções que sejam decididas pelos próprios povos da América Latina e do Caribe, sem a interferência de forças externas.

Por outro lado, o governo de Lula optou por não parabenizar Maduro diretamente, mas solicitou a divulgação de informações sobre as mesas de votação. O Itamaraty também emitiu um alerta aos cidadãos brasileiros que se encontram no país venezuelano, recomendando que evitem aglomerações e se mantenham informados sobre a segurança no país. Além disso, foram registrados protestos em várias partes da Venezuela em resposta à vitória de Maduro, evidenciando a polarização política que ainda persiste na nação. A situação continua a ser monitorada de perto, tanto por autoridades locais quanto por observadores internacionais, que buscam entender as implicações desse processo eleitoral para a estabilidade da região.

Publicado por Luisa Cardoso

