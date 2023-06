Dois adolescentes e um homem são presos por tentar organizar ataque terrorista à Marcha do Orgulho LGBTQIA+ na Áustria

Detido no início do desfile, trio é suspeito de apoiar a organização jihadista Estado Islâmico

CHRISTIAN BRUNA/EFE/EPA Segundo as autoridades, não houve "nenhuma ameaça" para quem participou da Marcha do Orgulho LGBTQIA+ em Viena



A polícia austríaca informou neste domingo, 18, que prendeu três jovens, um deles de 14 anos, suspeitos de terem planejado um ataque à Marcha do Orgulho LGBTQIA+ em Viena, que reuniu milhares de pessoas. Os outros dois detidos têm 17 e 20 anos. Eles são suspeitos de apoiar a organização jihadista Estado Islâmico (EI) e foram presos antes do início do desfile, segundo o chefe da agência de inteligência austríaca, Omar Haijawi-Pirchner. Segundo as autoridades, não houve “nenhuma ameaça” para quem participou da Marcha, no sábado, 17, no centro da capital austríaca. O Ministério do Interior disse, em comunicado, que os suspeitos compartilharam conteúdo extremista na internet. “Nesse contexto, focaram na Marcha do Orgulho como um possível alvo.”

Durante as detenções de sábado, as autoridades encontraram armas e outras provas contra esses três austríacos, de origem chechena e bósnia. A polícia conhecia um deles. Eles planejaram usar “armas brancas ou veículos” durante a celebração, disse a polícia. Cerca de 300 mil pessoas participaram do desfile pelos direitos da comunidade LGBTQIA+. Há dois anos, a Áustria sofreu seu primeiro ataque jihadista, quando um simpatizante do EI abriu fogo no centro de Viena, matando quatro pessoas e ferindo 23.

*Com informações da AFP e da EFE

