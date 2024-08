Dois astronautas da missão espacial fracassada da Boeing retornarão à Terra com a SpaceX, diz Nasa

Butch Wilmore e Suni Williams devem voltar em fevereiro a bordo de uma missão da empresa do magnata Elon Musk após a espaçonave da gigante aeroespacial americana sofrer vários problemas durante o voo

Reprodução/X @Commercial_Crew Butch Wilmore e Suni Williams, que inicialmente haviam partido para uma missão de oito dias, acabarão por completar cerca de oito meses na ISS



Dois astronautas transportados pela Boeing para a Estação Espacial Internacional (ISS) no início de junho não poderão retornar à Terra com a espaçonave da gigante aeroespacial americana, que sofreu vários problemas durante o voo, e terão que voltar com a empresa privada SpaceX, anunciou a Nasa neste sábado (24).

De acordo com a agência espacial americana, os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams, que inicialmente haviam partido para uma missão de oito dias, acabarão por completar cerca de oito meses na ISS. Eles serão levados a bordo de uma missão da SpaceX, empresa do magnata Elon Musk, que os trará de volta à Terra em fevereiro.

*Com informações da AFP

Publicado por Carolina Ferreira