Dois candidatos são eliminados para substituir o cargo de Boris Johnson no Reino Unido

Ex-secretário de Saúde, Jeremy Hunt e o ministro das Finanças, Nadhim Zahawi, não atingiram o limite de 30 votos para permanecerem na disputa

ALBERTO PEZZALI / POOL / AFP Boris Johnson ficará no cargo de primeiro-ministro do Reino Unido e líder do Partido Conservador até o final da disputa



Um dia após oito candidatos serem aprovados para concorrer ao cargo de Boris Johnson como primeiro-ministro do Reino Unido e líder do Partido Conservador, dois postulantes foram eliminados da disputa nesta quarta-feira, 13. Na primeira votação, o ex-secretário de Saúde, Jeremy Hunt e o ministro das Finanças, Nadhim Zahawi, não conseguiram atingir o limite de 30 votos dos parlamentares conservadores necessários para permanecer entre os concorrentes. Novas rodadas de votação ocorrerão nesta quinta-feira, 14, e, se necessário, na próxima semana, até que restem apenas dois candidatos. O resultado deve ser anunciado em 5 de setembro. Isso porque a votação ocorrerá em duas fases. Depois de votações com os 358 parlamentares, os dois últimos candidatos vão encarar um segundo turno com votos de aproximadamente 180 mil filiados do Partido Conservador no Reino Unido.

Da primeira lista, a qual contava com 11 nomes, três postulantes caíram antes da primeira votação nesta quarta-feira, 13, sendo que um desistiu e outros dois não tiveram ao menos 20 indicações, número mínimo para entrar na disputa. Agora, com a eliminação de Hunt e Zahawi, os seis candidatos que continuam no pleito são: Rishi Sunak, ex-secretário de Finanças; Liz Truss, secretária de Relações Exteriores; Penny Mordaunt, secretária de Comércio Exterior; Suella Braverman, procuradora-geral do Reino Unido; Tom Tugendhat, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento; e a parlamentar Kemi Badenoch.

Boris Johnson ficará no cargo até o final da disputa. Sunak e Truss são os nomes mais cotados para assumir o cargo de novo primeiro-ministro do Reino Unido. Ambos são considerados fortes pelos parlamentares. Por outro lado, Mordaunt é o preferido entre os filiados.