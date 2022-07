Após discussão, Christian Figueiredo diz que aceitou luta contra Dynho Alves: ‘Talvez quebre uma costelinha’

Em entrevista ao Pânico, o youtuber garantiu que enfrentará o ex de Mc Mirella em uma luta marcada para setembro deste ano, nos mesmos moldes do embate entre Whindersson Nunes e Popó

Reprodução/Jovem Pan News Christian Figueiredo foi o convidado do programa Pânico desta quarta-feira, 13



Nesta quarta-feira, 13, o programa Pânico recebeu o influenciador digital Christian Figueiredo. Em entrevista, ele esclareceu o seu lado na briga com o cantor Dynho Alves, com quem discutiu durante o podcast “Eu Fico Loko”. “Dynho Alves se estressou no programa, ficou puto porque a gente estava atiçando, querendo saber da traição de A Fazenda. Ele falou que não era traição, insisti em uma parada que ele ficou puto e falou que ia gravar um OnlyFans com a Zoo“, disse contou sobre o funkeiro, que envolveu a esposa de Figueiredo na discussão. “Cortamos o programa e ele ficou atiçando na rede social, querendo me quebrar na porrada. Fala sozinho, mas eu aceitei. Talvez quebre uma costelinha”, disse. Christian garante que irá enfrentar Dynho em uma luta em setembro deste ano, nos mesmos moldes do embate entre o humorista Whindersson Nunes e o boxeador Acelino “Popó” Freitas.

Na internet há 12 anos, o youtuber analisou os moldes de sucesso nas redes sociais e afirmou não estar contente com o formato atual. “A internet está chata, a gente achava que antes estava chata, mas agora está chata. Está todo mundo na internet, tem muita gente. Da Ana Maria Braga até a política, todo mundo tem algo para comunicar”, disse. O influenciador criticou os moldes de sucesso do TikTok, mas comparou ao que dava audiência quando começou no Youtube. “Será que gostam da dancinha ou o engajamento que traz a dancinha? Em 2010, quando comecei o meu canal, a referência era vlog. Tinha PC Siqueira, Felipe Neto, Cauê Moura. Criar o roteiro e fazer um vlog”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Christian Figueiredo: