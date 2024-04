Dois helicópteros da Marinha do Japão caem no oceano e deixam um morto e sete desaparecidos

Suspeitas é que os dois helicópteros possam ter colidido no ar antes de cair no oceano

Foto da Marinha dos EUA pelo Guarda-Marinha Soon Kwon/Liberado Helicópteros envolvidos no acidente são aeronaves SH-60K, conhecidas como Seahawks, desenvolvidas pela Sikorsky e produzidas no Japão pela Mitsubishi Heavy Industries



Dois helicópteros da Marinha do Japão, transportando oito tripulantes, caíram no Oceano Pacífico durante um voo noturno de treinamento na madrugada deste domingo, 21. O incidente ocorreu quando os helicópteros SH-60K da Força de Autodefesa Marítima perderam contato perto da ilha de Torishima, aproximadamente 600 quilômetros ao sul de Tóquio. O Ministro da Defesa do país, Minoru Kihara, confirmou que um membro da tripulação foi recuperado das águas, mas foi declarado morto. Enquanto isso, as equipes de resgate continuam buscando os outros sete tripulantes que permanecem desaparecidos. As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sob investigação, mas há suspeitas de que os dois helicópteros possam ter colidido antes de cair no oceano. Fragmentos de ambas as aeronaves foram encontrados na mesma área, sugerindo estarem voando próximos um do outro durante o treinamento. A Marinha Japonesa mobilizou uma grande operação de busca e resgate, envolvendo oito navios de guerra e cinco aeronaves na tentativa de localizar os tripulantes desaparecidos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os helicópteros envolvidos no acidente são aeronaves SH-60K, conhecidas como Seahawks, desenvolvidas pela Sikorsky e produzidas no Japão pela Mitsubishi Heavy Industries. Eles estavam realizando treinamento anti-submarino noturno no momento do incidente. Este treinamento, exclusivo da Marinha Japonesa, não fazia parte de exercícios multinacionais, e não foram avistadas outras aeronaves ou navios de guerra estrangeiros na área, segundo autoridades de defesa.

*Com informações da AFP