Dois morreram e 92 ficaram feridos após terremoto de 7,4 graus no Japão

Alerta de tsunami foi dado no início da manhã; ondas atingiram 20 e 30 centímetros em algumas localidades

Reprodução/ JAPAN METEOROLOGICAL AGENCY Terremoto deixou danos em sete províncias



Pelo menos duas pessoas morreram e outras 92 ficaram feridas após o terremoto de 7,4 graus de magnitude que sacudiu a costa nordeste do Japão, perto de Fukushima, na noite de quarta-feira, 16, segundo informaram autoridades japonesas nesta quinta-feira (data local). O terremoto ocorreu às 23h36 (hora local, 11h36 de Brasília), na costa de Fukushima e Miyagi, onde o alerta de tsunami chegou a ser ativado e ondas de 20 e 30 centímetros foram registradas pela manhã nas cidades de Ishinomaki, Sendai e Soma. A Agência Meteorológica do Japão (JMA), que inicialmente estimou a magnitude do terremoto em 7,3, aumentou para 7,4 e atualizou a profundidade do epicentro de 60 para 57 quilômetros. Após a avaliação dos primeiros danos, foram registrados feridos e mortos em sete províncias, e extensas interrupções no fornecimento de energia em todo o país, além de afetações nos sistemas de refrigeração do combustível nuclear usado e armazenado na usina atômica de Fukushima Daini. Na manhã desta quinta-feira, 17, o serviço de trem de alta velocidade que liga a capital ao norte do país foi suspenso devido ao descarrilamento de um trem-bala que viajava de Tóquio a Sendai (Miyagi) com 75 passageiros e tripulantes, que não sofreram lesões graves. Nesse sentido, a JMA pediu aos cidadãos que tomem precauções contra o risco de terremotos de intensidade semelhante nas mesmas áreas nos próximos dias.

*Com informações da EFE