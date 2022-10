Dois russos fogem do serviço militar, chegam ao Alasca e pedem refúgio nos EUA

No último mês, milhares de russos fugiram ao exterior para não serem recrutados para a guerra na Ucrânia

REUTERS/Alexander Ermochenko Invasão da Rússia na Ucrânia começou em 24 de fevereiro



Autoridades dos Estados Unidos afirmaram nesta quinta-feira, 6, que dois cidadãos russos fugiram do serviço militar, chegaram de barco ao Alasca e pediram refúgio no país americano. No último mês, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou uma mobilização militar parcial para a guerra na Ucrânia. Por conta disso, milhares de russos fugiram, para outros países, para não serem recrutados. De acordo com o gabinete da senadora Lisa Murkowski, que representa o Alasca, os dois cidadãos russos alegaram buscar asilo no exterior para evitar o serviço militar obrigatório. Ambos foram achados próximo de uma cidade do Alasca, a cerca de 64 quilômetros da costa russa. O governador do Alasca, Mike Dunleavy, disse que os russos continuarão sendo interrogados. A mobilização de Putin em Moscou, na capital da Rússia, provocou protestos em cidades de diversas regiões do país. A invasão da Rússia na Ucrânia começou em 24 de fevereiro. No entanto, o governo ucraniano, no mês passado, fez um contra-ataque e recuperou áreas perdidas.