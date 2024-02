Dois volutários franceses morrem em ataque russo na Ucrânia

De acordo com autoridade local, várias pessoas ficaram levemente feridas

Roman PILIPEY / AFP Um militar ucraniano da 22ª Brigada Mecanizada atira com M2 Browning durante um treinamento militar na região de Donetsk, em 31 de janeiro de 2024, em meio à invasão russa da Ucrânia.



Dois voluntários franceses morreram nesta quinta-feira, 1º, após um ataque da Rússia contra Berislav, perto da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia. De acordo com autoridade local, várias pessoas ficaram levemente feridas. “Voluntários estrangeiros morreram e ficaram feridos por um ataque inimigo em Barislav”, disse o governador da região de Kherson, Oleksandr Prokudin. “O Exército russo matou dois cidadãos franceses. Outros três estrangeiros ficaram levemente feridos, assim como um ucraniano”, acrescentou. O governador não informou as funções exatas destes franceses, embora o termo costuma ser usado em referência a funcionários de organizações humanitárias. O Ministério das Relações Exteriores da França ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. Berislav, com cerca de 12 mil habitantes antes da guerra, está localizado na margem norte do rio Dnieper, perto da linha de frente.

*Com informações da AFP