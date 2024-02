Rebeldes Houthis reivindicam ataque a navio comercial britânico no Mar Vermelho

Novo ataque ocorreu depois de nesta madrugada os EUA abaterem um drone sobre o golfo de Áden

Os rebeldes houthis do Iêmen afirmaram nesta quinta-feira, 1º, ter atacado com mísseis navais um navio comercial britânico no mar Vermelho, em resposta aos bombardeios de Estados Unidos e Reino Unido contra suas posições. O porta-voz militar dos houthis, Yahya Sarea, disse em comunicado que o navio, que não foi identificado, estava indo em direção a um porto israelense e reiterou que suas operações continuarão contra qualquer navio com destino a Israel “até que cesse a agressão contra a Faixa de Gaza“. O novo ataque ocorreu depois de nesta madrugada os EUA abaterem um drone sobre o golfo de Áden, sem causar danos, e destruírem um centro de controle para o lançamento de drones em locais do Iêmen controlados pelos rebeldes, de acordo com o Comando Central dos EUA (Centcom).

As forças dos EUA disseram em comunicado que durante o dia os insurgentes lançaram dois mísseis balísticos antinavio contra o cargueiro – que os houthis alegaram ter atacado no dia anterior – mas o Centcom afirmou que os projéteis caíram na água sem causar danos à embarcação. Desde o dia 19 de novembro, os houthis, grupo apoiado pelo Irã, lançaram cerca de 40 ataques a navios mercantes no Mar Vermelho em apoio aos palestinos na Faixa de Gaza e para prejudicar economicamente Israel, causando graves interrupções no comércio marítimo global. EUA e Reino Unido bombardearam pela primeira vez as posições dos houthis em 12 de janeiro, quando atacaram cerca de 60 alvos no Iêmen em represália às ações dos insurgentes contra navios comerciais e de guerra no mar Vermelho.

