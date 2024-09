Donald Trump anuncia que não participará de novo debate com Kamala Harris

Em sua plataforma social, Truth Social, republicano declarou: ‘NÃO HAVERÁ TERCEIRO DEBATE’

SAUL LOEB / AFP Former US President and Republican presidential candidate Donald Trump speaks during a presidential debate with US Vice President and Democratic presidential candidate Kamala Harris at the National Constitution Center in Philadelphia, Pennsylvania, on September 10, 2024.



O ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato republicano à presidência, Donald Trump, decidiu que não participará de um novo debate televisionado com a vice-presidente Kamala Harris. Essa decisão foi anunciada após o primeiro embate entre os dois, que Trump considerou ter sido “manipulado” pela emissora que transmitiu o evento. Em sua plataforma social, Truth Social, Trump declarou: “NÃO HAVERÁ TERCEIRO DEBATE!”, referindo-se aos debates anteriores que teve com o presidente Joe Biden e com Kamala Harris. Ele criticou o formato do debate, alegando que suas intervenções foram editadas, enquanto as de Harris permaneceram inalteradas. Após o debate, analistas políticos avaliaram que Kamala teve um desempenho superior, o que se refletiu em sua arrecadação de US$ 47 milhões em doações nas 24 horas seguintes ao evento.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Pesquisas de opinião mostraram que 63% dos eleitores acreditavam que a vice-presidente se saiu melhor, enquanto apenas 37% consideraram Trump o vencedor. Uma pesquisa realizada pelo instituto Trafalgar revelou que Kamala Harris lidera com 55,3% das intenções de voto, em comparação com 42,5% de Trump. Além disso, a vice-presidente recebeu apoio da cantora Taylor Swift, o que resultou em um aumento significativo no tráfego de um site voltado para informações eleitorais. Em uma pesquisa mais recente, Kamala Harris aparece com 47% das intenções de voto, superando Trump em cinco pontos percentuais, que registra 42%. Embora essas pesquisas nacionais indiquem tendências de voto, elas não garantem a vitória, devido à estrutura do colégio eleitoral dos Estados Unidos.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA