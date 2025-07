EUA consideram isenção de tarifas para produtos brasileiros não cultivados no país

Secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, informou que o presidente Donald Trump deve tomar decisões relevantes sobre acordos comerciais ainda esta semana

pressfoto/Freepik Lutnick também abordou as negociações em curso entre os Estados Unidos e a União Europeia



O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, revelou nesta terça-feira (29) que alguns produtos que não são fabricados internamente, como manga, cacau, café e abacaxi, poderão ter isenção de tarifas. “Os Estados Unidos não produzem esses produtos. Então, poderiam entrar com tarifa zero”, disse em entrevista a CNBC Internacional. Ele também informou que o presidente Donald Trump deve tomar decisões relevantes sobre acordos comerciais ainda esta semana, com prazos estabelecidos para o restante do mundo até a próxima sexta-feira. O Brasil, por sua vez, pode enfrentar uma tarifa de 50% a partir do dia primeiro de setembro, o que pode impactar significativamente as exportações brasileiras.

Lutnick também abordou as negociações em curso entre os Estados Unidos e a União Europeia, que envolvem tarifas sobre aço e alumínio, além de regulamentações relacionadas a serviços digitais. Além disso, o secretário destacou a importância dos produtos farmacêuticos nas discussões com a UE, mencionando a tarifa de 15%. Ele também antecipou que Trump deve apresentar sua nova política farmacêutica nas próximas duas semanas, o que poderá influenciar o cenário comercial entre os dois blocos.

