Donald Trump diz que não comparecerá à posse de Joe Biden no dia 20

Nos 244 anos de história dos Estados Unidos, apenas três presidentes faltaram à posse dos seus sucessores

Doug Mills/EFE O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continua fazendo alegações de fraude eleitoral



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não participará da cerimônia de posse de Joe Biden que acontecerá daqui doze dias. A declaração foi feita através do perfil pessoal do presidente no Twitter nesta sexta-feira, 8, onde escreveu: “Para todos que perguntaram, eu não irei à inauguração no dia 20 de janeiro”. No dia anterior, após a certificação da vitória do democrata pelo Congresso Nacional, o republicano reconheceu pela primeira vez que deixará a presidência. Nos 244 anos de história dos Estados Unidos, apenas três presidentes não participaram da posse de seu sucessor: John Adams em 1801, John Quincy Adams em 1829 e Andrew Johnson em 1869. Ainda assim, a imprensa norte-americana já especulava que Trump faltaria à posse de Biden.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

Invocação da 25ª Emenda

Nesta quinta-feira, 7, a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, se juntou a outros democratas e republicanos que estão pedindo a invocação da sessão 4 da 25ª Emenda à Constituição, que permite a remoção de um presidente caso ele não possa “desempenhar os poderes e deveres de seu cargo”. O intuito seria garantir uma transição de poder pacífica entre Donald Trump e Joe Biden, visto que o atual presidente está sendo acusado de ter incitado os seus apoiadores, que participavam de um protesto em Washington, a invadirem o Capitólio na quarta-feira, 6.

Diferente do demorado processo de impeachment, a emenda permitiria uma remoção quase imediata de Donald Trump da presidência. De acordo com o texto, basta que o vice-presidente Mike Pence e a maioria dos membros de seu gabinete formalizem a ação em uma carta ao Congresso Nacional. Caso Trump questione essa afirmação, a ação precisa receber a aprovação da maioria de dois terços do Senado e da Câmara dos Deputados. Nesse caso, Trump seria substituído por Pence até o dia 20.