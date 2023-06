Donald Trump é alvo investigação por documentos sigilosos da Casa Branca

Ex-presidente se diz vítima de ‘perseguição política’, mas admitiu em áudio que guardou arquivos ‘ultrassecretos’ do Pentágono sobre ataque ao Irã

POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Atual líder da corrida republicana para as eleições de 2024, Donadl Trump sempre se defendeu de qualquer peculato e se apresenta como vítima



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é alvo de investigação pela Justiça Federal norte-americana pela gestão de arquivos sigilosos da Casa Branca. A defesa do republicano, que aspira a um novo mandato em 2024, foi notificada que o inquérito em curso não se limita mais a colaboradores de Tump, mas se dirige diretamente a ele. Promotores acusam o ex-mandatário de ter guardado caixas de documentos, incluindo alguns classificados como “ultrassecretos”, após deixar a Presidência, em 2021, e de ter se recusado a devolvê-los, violando as leis federais. Os advogados não especificaram quando o ex-presidente foi notificado da investigação, mas a defesa se reuniu com funcionários do Departamento da Justiça no início da semana. Atual líder da corrida republicana para as eleições de 2024, Donadl Trump sempre se defendeu de qualquer peculato e se apresenta como vítima de “perseguição política”. “Como poderia o Departamento da Justiça me indiciar quando não fiz nada?”, escreveu na sua plataforma Truth Social. No entanto, como o site da Jovem Pan mostrou, o ex-presidente admitiu em um áudio, a qual o FBI, polícia federal norte-americana teve acesso, que guardou documentos secretos do Pentágono sobre um possível ataque ao Irã após deixar a Presidência.

*Com informações da Agence France-Presse