Papa Francisco passa noite bem após cirurgia de hérnia abdominal

Pontífice está internado no hospital Gemelli, em Roma, onde ficará pelos próximos dias repousando para se recuperar do procedimento; audiências foram desmarcadas até o dia 18 de junho

Vincenzo PINTO / AFP No fim de março, o pontífice já havia sido internado no mesmo hospital para tratar uma infecção respiratória que exigiu tratamento com antibióticos



O Papa Francisco passou a noite bem depois de ser submetido a uma cirurgia de hérnia abdominal. A informação foi divulgada pelo Vaticano nesta quinta-feira, 8. “A noite correu bem, haverá mais informações no final da manhã”, disse a imprensa da Santa Sé e, comunicado. O pontífice passou a noite no Hospital Gemelli, em Roma, depois de três horas de anestesia geral para remover “aderências” na parede abdominal resultantes de uma operação de cólon feita em abril de 2021. O cirurgião responsável pela operação, Sergio Alfieri, classificou a operação como “benigna” e informou que ela não deixará sequelas. Além disso, o cirurgião confirmou que o Pontífice não sofre de outras patologias. Todas as audiências até o dia 18 de junho foram canceladas e o Papa seguirá descansando por vários dias no décimo andar da Policlínica Gemelli, conhecida como “o hospital dos Papas”. No fim de março, o pontífice já havia sido internado no mesmo hospital para tratar uma infecção respiratória que exigiu tratamento com antibióticos. Francisco sofre com problemas de saúde desde sua eleição em 2013, tendo, atualmente, fortes dores no joelho que o obrigam a usar uma cadeira de rodas e bengalas.

*Com informações da AFP