Donald Trump é considerado culpado nas 34 acusações sobre fraude fiscal

Sentença contra ex-mandatário será fixada em 11 de junho; republicano foi julgado pela compra do silêncio de Stormy Daniels, com quem teve um romance no passado

EFE/EPA/Maansi Srivastava / POOL Sentença contra Donald Trump será fixada em 11 de julho



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi considerado culpado das 34 acusações de fraude contábil. O veredicto saiu nesta quinta-feira (30), em Nova York. Os 12 jurados – sete homens e cinco mulheres – chegaram a decisão em um consenso. Ele foi acusado de visar ocultar o pagamento de suborno à ex-atriz pornô Stormy Daniels, com quem teria tido um romance no passado, para que ela não divulgasse um caso extraconjugal entre ambos, para proteger a sua candidatura presidencial em 2016. O veredicto transforma Trump no primeiro ex-presidente americano condenado criminalmente, mas não o impede de fazer campanha para um novo mandato na Presidência dos Estados Unidos. Ele pode fazer isso até mesmo se for preso, porque, diferente do Brasil, os norte-americanos não tem uma legislação equiparável à Lei da Ficha Limpa. A decisão acontece a cinco meses das eleições presidenciais, marcadas para 5 de novembro, que, segundo as pesquisas, mostram o magnata na à frente de Joe Biden. Contudo, várias sondagens já indicaram que o eleitorado estaria mais resistente a apoiá-lo se ele fosse condenado.

Donald Trump classificou a condenação como uma de ‘desgraça’ e disse que o ‘veredicto real’ será divulgado em 5 de novembro, diz Trump, em alusão ao dia das eleições. “Foi um julgamento armado, desonrado. O veredicto real será dado em 5 de novembro pelo povo. E eles sabem o que aconteceu aqui, todo mundo sabe o que aconteceu aqui”, disse Trump ao deixar o tribunal. “Eles não nos deram nenhuma chance, nem 5% ou 6% de chance nesse distrito, nessa área. “Eu sou um homem muito inocente, e tudo bem. Estou lutando por nosso país. Estou lutando por nossa Constituição”, acrescentou. O presidente da Câmara de Representantes, seguiu os mesmos passos do ex-mandatário e se posicionou contra a decisão do júri e disse que hoje foi um ‘dia vergonho’ na história dos Estados Unidos. Após o veredicto, a ação da Trump Media – controladora da rede social Truth Social – recuava 4,90% no after hours da Bolsa de Nova York.

A sentença contra Trump será fixada em 11 de julho. As punições poderiam incluir o pagamento de multas, restituições ou até a prisão, a depender da evolução do caso. Trump deve recorrer ao julgamento, de acordo com a expectativa de múltiplos especialistas consultados pela imprensa americana. O juiz que presidiu o julgamento de Donald Trump agradeceu ao júri, nesta por seus serviços e por ter dado ao caso a "atenção que merecia". "Vocês cumpriram uma tarefa difícil e estressante", disse o juiz Juan Merchan, depois que o júri anunciou o veredicto, considerado o ex-presidente americano culpado de todas as 34 acusações de fraude em registros contábeis. "Vocês deram a esta questão a atenção que merecia", acrescentou o magistrado.