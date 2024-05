‘Veredicto real será divulgado em 5 de novembro’, diz Trump após ser condenado em Nova York

Júri chegou a uma decisão em consenso contra o republicano; magnata se tornou o primeiro ex-presidente dos EUA a ser condenado criminalmente, mas não o impede de fazer campanha para um novo mandato na Presidência

EFE/EPA/Seth Wenig / POOL Donald Trump fala com a imprensa após ser considerado culpado em 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou sua condenação por fraude contábil como uma de ‘desgraça’ e disse que o ‘veredicto real’ será divulgado em 5 de novembro, disse o republicano, fazendo alusão ao dia das eleições, na saída do tribunal. “Foi um julgamento armado, desonrado. O veredicto real será dado em 5 de novembro pelo povo. E eles sabem o que aconteceu aqui, todo mundo sabe o que aconteceu aqui”, disse Trump ao deixar o tribunal. “Eu sou um homem muito inocente, e tudo bem. Estou lutando por nosso país. Estou lutando por nossa Constituição”, acrescentou. “Não temos mais o mesmo país, temos o desastre do Biden. Estamos em declínio, com milhões de pessoas fugindo de prisões e instituições mentais, terroristas tomando conta do país”, afirmou.

O júri de Nova York decidiu, em consenso, nesta quinta-feira (30), que ele é culpado das 34 acusações. A sentença contra Trump será fixada em 11 de julho. As punições poderiam incluir o pagamento de multas, restituições ou até a prisão, a depender da evolução do caso. Trump deve recorrer ao julgamento, de acordo com a expectativa de múltiplos especialistas consultados pela imprensa americana. O veredicto transforma Trump no primeiro ex-presidente americano condenado criminalmente, mas não o impede de fazer campanha para um novo mandato na Presidência dos Estados Unidos.