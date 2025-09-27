Donald Trump intensifica ofensiva contra críticos políticos

Presidente dos Estados Unidos pediu que a Microsoft demita Lisa Monaco, ex-alta funcionária do governo Biden, e celebrou a acusação formal contra James Comey, ex-diretor do FBI

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou nesta sexta-feira (26) sua ofensiva contra adversários políticos, ao mesmo tempo em que comemora medidas legais contra figuras que considera inimigas. Em postagem na rede social Truth Social, Trump pediu que a Microsoft demita Lisa Monaco, ex-alta funcionária do governo Biden, classificando-a como “corrupta” e afirmando que sua atuação na empresa representa um risco à segurança nacional, especialmente devido aos contratos da companhia com órgãos do governo americano.

No mesmo contexto, Trump celebrou a acusação formal contra James Comey, ex-diretor do FBI e crítico histórico do republicano. Comey foi indiciado por falso testemunho e obstrução da Justiça em relação à investigação que conduziu sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016 e suposto conluio de membros da campanha de Trump.

As acusações foram apresentadas pela procuradora federal Lindsey Halligan, ex-advogada pessoal do presidente, recentemente nomeada para substituir Erik Siebert, que havia se recusado a avançar contra Comey alegando falta de provas. O ex-diretor do FBI negou as acusações e afirmou estar pronto para se defender judicialmente.

Desde que reassumiu a presidência dos EUA, em janeiro, Trump tem adotado uma série de medidas punitivas contra ex-funcionários e críticos políticos, incluindo demissões, nomeações de aliados e apelos públicos para processos contra adversários. O republicano também deixou claro que pretende que outros críticos enfrentem a Justiça, rompendo a tradição americana de separação entre a Casa Branca e o Departamento de Justiça.

Ao justificar suas ações, ele afirmou que se trata de “justiça” e não de vingança, acusando seus adversários de atuarem com parcialidade e de perseguí-lo politicamente.

