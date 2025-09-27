Jovem Pan > Notícias > Mundo > Donald Trump intensifica ofensiva contra críticos políticos

Donald Trump intensifica ofensiva contra críticos políticos

Presidente dos Estados Unidos pediu que a Microsoft demita Lisa Monaco, ex-alta funcionária do governo Biden, e celebrou a acusação formal contra James Comey, ex-diretor do FBI

  • Por da Redação
  • 27/09/2025 06h57
  • BlueSky
Kent Nishimura/EFE/EPA/Pool Donald Trump caminha pelo gramado sul da Casa Branca após desembarcar do Marine One em Washington Donald Trump caminha pelo gramado sul da Casa Branca após desembarcar do Marine One em Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou nesta sexta-feira (26) sua ofensiva contra adversários políticos, ao mesmo tempo em que comemora medidas legais contra figuras que considera inimigas. Em postagem na rede social Truth Social, Trump pediu que a Microsoft demita Lisa Monaco, ex-alta funcionária do governo Biden, classificando-a como “corrupta” e afirmando que sua atuação na empresa representa um risco à segurança nacional, especialmente devido aos contratos da companhia com órgãos do governo americano.

No mesmo contexto, Trump celebrou a acusação formal contra James Comey, ex-diretor do FBI e crítico histórico do republicano. Comey foi indiciado por falso testemunho e obstrução da Justiça em relação à investigação que conduziu sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016 e suposto conluio de membros da campanha de Trump.

As acusações foram apresentadas pela procuradora federal Lindsey Halligan, ex-advogada pessoal do presidente, recentemente nomeada para substituir Erik Siebert, que havia se recusado a avançar contra Comey alegando falta de provas. O ex-diretor do FBI negou as acusações e afirmou estar pronto para se defender judicialmente.

Desde que reassumiu a presidência dos EUA, em janeiro, Trump tem adotado uma série de medidas punitivas contra ex-funcionários e críticos políticos, incluindo demissões, nomeações de aliados e apelos públicos para processos contra adversários. O republicano também deixou claro que pretende que outros críticos enfrentem a Justiça, rompendo a tradição americana de separação entre a Casa Branca e o Departamento de Justiça.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Ao justificar suas ações, ele afirmou que se trata de “justiça” e não de vingança, acusando seus adversários de atuarem com parcialidade e de perseguí-lo politicamente.

Leia também

Há espaço para bom entendimento entre Brasil e EUA sobre tarifas, diz Alckmin
James Comey, ex-diretor do FBI, é denunciado à Justiça após pressão de Trump

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >