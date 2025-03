Donald Trump sai em defesa de Elon Musk após onda de destruição a carros da Tesla

Em evento na Casa Branca, o presidente dos EUA disse que quem tentar prejudicar seu secretário — e dono da montadora de veículos elétricos — pode pegar 20 anos de prisão

CAROLINA BREHMAN/EFE/EPA/EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Donald Trump defende Elon Musk durante evento na Casa Branca



Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, expressou seu apoio a Elon Musk, CEO da Tesla, durante evento na Casa Branca em que se posicionou contra os ataques recentes a veículos da montadora. Nas últimas semanas, manifestantes atearam fogo em diversos carros da empresa. Trump destacou que Musk está enfrentando “grandes desafios” e insinuou que há uma tentativa deliberada de prejudicá-lo. Ele advertiu que aqueles que tentam afetar seu aliado podem enfrentar sérias consequências, incluindo penas de até 20 anos de prisão.

Trump fez uma comparação entre os ataques aos veículos da Tesla e os eventos ocorridos em 6 de janeiro, data em que o Capitólio dos Estados Unidos foi invadido por manifestantes. “Não tivemos violência assim nem no 6 de janeiro”, disse.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, também se manifestou sobre o assunto, negando rumores de que Musk teria ido ao Pentágono para discutir um “plano ultrassecreto” relacionado à China. Hegseth esclareceu que a visita do CEO da Tesla ao Pentágono teve como foco uma conversa sobre o Doge, uma criptomoeda. Além disso, Hegseth enfatizou que os Estados Unidos não buscam um conflito com a China, mas que estão prontos para agir se necessário. Trump, por sua vez, classificou as informações sobre a suposta reunião de Musk no Pentágono como “fake news”, reforçando sua defesa do empresário.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório