Trump deve fechar Departamento de Educação nesta quinta

Iniciativa do presidente, apoiada pelo bilionário Elon Musk, faz parte de um esforço mais amplo para reduzir programas governamentais sem a aprovação do Congresso

SAMUEL CORUM/EFE/EPA A decisão de Trump, no entanto, já enfrenta resistência e desafios legais



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está prestes a assinar uma ordem executiva que pode transformar significativamente o sistema educacional do país. A medida, que deve ser oficializada ainda nesta quinta-feira (20), visa desmantelar o Departamento de Educação em nível federal, transferindo suas responsabilidades para os governos estaduais.

Essa ação cumpre uma das principais promessas de campanha de Trump e foi revelada por um documento obtido com exclusividade pela Agência Internacional de Notícias Reuters. A decisão de Trump, no entanto, já enfrenta resistência e desafios legais, com procuradores gerais democratas entrando com uma ação judicial para impedir o desmonte do departamento.

A NAACP, uma das principais organizações de direitos civis dos Estados Unidos, classificou a ordem como inconstitucional. Em nota, o presidente da organização, Derek Jensen, destacou que a medida representa um dia sombrio para milhões de crianças americanas que dependem de financiamento federal para acessar uma educação de qualidade, especialmente aquelas em comunidades pobres e rurais.

A iniciativa de Trump, apoiada pelo bilionário Elon Musk, faz parte de um esforço mais amplo para reduzir programas governamentais sem a aprovação do Congresso. A assinatura da ordem executiva está prevista para ocorrer às 15h, horário local, em Washington.