Donald Trump vai a julgamento por acusação de estrupo de escritora nos anos 90

Ex-presidente dos EUA nega crime e chegou a dizer que vítima não ‘faz seu tipo’ e tem problemas mentais

Ed JONES / AFP Donald Trump, no Tribunal Criminal de Manhattan em Nova York em 4 de abril de 2023



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai a julgamento nesta terça-feira, 25. Ele está sendo acusado de estupro pela escritora E. Jean Carroll, de 79 anos, um caso que teria acontecido em meados de 1990 dentro de um camarim em uma loja de departamento. Trump, de 76 anos, nega que tenha cometido o crime e, em outubro de 2022, chamou a alegação da ex-colunista da revista Elle de farsa e fraude completa, além de falar que ela não faz seu tipo. Segundo o ex-mandatário, a escritora, que também o acusa de difamação, inventou o encontro para promover suas memórias. A seleção do júri deve começar no tribunal federal de Manhattan e Trump não é obrigado a comparecer ao julgamento, o que, de acordo com seus advogados, ele não deverá fazer. Desde que as acusações foram feitas, em 2019, o empresário tem atacado Caroll repetidamente e em termos pessoais. Ele chegou a dizer que a mulher tem problemas mentais. Os jurados do caos vem sendo mantido sob anonimato pelo juiz distrital Lewis Kaplan. Segundo ele, é para protegê-los de possíveis ataques de apoiadores de Trump. O julgamento, que se inicia nesta terça-feira, pode durar de uma a duas semanas. Esse é apenas um dos muito processos que o pré-candidato às eleições de 2024 nos EUA enfrenta. Vale lembrar que no começo do mês ele se tornou o primeiro presidente norte-americano a virar réu e ouvir 34 acusações contra ele sobre a falsificação de registros comerciais em primeiro grau, incluindo o suborno de uma atriz pornô.