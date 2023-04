Japoneses podem se tornar nesta terça-feira os primeiros a conseguirem pouso privado na Lua

Os japoneses podem se tornar nesta terça-feira, 25, a primeira nação a conseguir fazer um pouso privado na Lua, caso o plano da start-up ispace se concretize. Ela tentará pousar um módulo no satélite natural. Se tudo acontecer de acordo com o plano, o módulo Hakuto-R Mission 1 da iniciará a descida em direção a Lua da Terra às 15h20 (12h20 de Brasília). O módulo vai desacelerar sua órbita cerca de 100 quilômetros acima do satélite natural e ajustará sua velocidade e altitude para um “pouso suave” quase uma hora depois. Apesar das expectativas, o sucesso não está garantido. E caso não dê certo, a ispace já anunciou três pontos de alunissagem alternativos e, dependendo das condições, também pode adiar a data do pouso para 26 de abril, 1 ou 3 de maio. “O cenário está preparado. Eu desejo ser testemunha deste dia histórico, que marca o início de uma nova era nas missões lunares comerciais”, afirmou Takeshi Hakamada, fundador e CEO da empresa. Em abril de 2019, a empresa israelense SpaceIL observou a queda de seu módulo na superfície da Lua.

O módulo, de apenas três metros de altura e com 340 quilos de peso, está em órbita lunar desde o mês passado. Foi lançado em dezembro da Terra por um dos foguetes Falcon 9 da SpaceX. Até hoje, apenas Estados Unidos, Rússia e China conseguiram colocar um robô na superfície da Lua, em todos os casos em programas desenvolvidos pelo governo. O modelo transporta vários rovers lunares, incluindo um modelo em miniatura japonês de apenas oito centímetros. O projeto foi um dos cinco finalistas da competição da Google Lunar X para pousar um rover na Lua até de 2018, prazo que expirou sem um vencedor.

