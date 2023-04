Mutirões e falta de brigas marcam reta final melancólica do ‘BBB 23’

Edição que foi marcada por polêmicas e acusações de machismo, racismo religioso e importunação sexual chega ao fim na próxima semana, mas internautas criticam resultados e mutirões de votação

Reprodução/Instagram/ domitila_barros Domitila Barros é uma das favoritas do prêmio milionário do BBB 23



Depois de quase cem dias de exibição, o “Big Brother Brasil 23” está chegando ao fim. Com a eliminação de Ricardo nesta quinta-feira, 20, sobraram apenas quatro participantes na casa. Além de Larissa, seguem na disputa a atriz Bruna Griphao, a cantora Aline Whirley e a médica Amanda. Esta última tem vaga garantida na final do programa, que acontecerá no dia 25 de abril, e espera o último paredão, que será definido neste domingo, 23, para saber quem lhe fará companhia. Apesar de estar na reta final, o “BBB 23” parece ter perdido o apelo do público. Nas redes sociais, são constantes as críticas à produção do programa e às participantes restantes, com os fãs dizendo, inclusive, que a TV Globo estaria blindando os comportamentos agressivos de algumas sisters, especialmente Bruna Griphao, que chegou a ganhar um VT que falava sobre o uso de palavrões. Outra crítica feita é à grande torcida de Amanda, que se autodenomina “DocShoes” – referência a Cara de Sapato, dupla de Amanda no começo do programa. Para parte dos internautas, os mutirões puxados nas redes sociais têm tornado as disputas previsíveis, especialmente na reta final, quando a disputa entre os quartos Deserto e Fundo do Mar se acentuou. Há quem defenda, inclusive, que a emissora mude a forma de votação dos paredões, passando a permitir um único voto para cada CPF. A ideia é tornar a disputa menos suscetível à mobilização massiva dos chamados “fandoms” e mais próxima de uma suposta vontade do “telespectador de sofá”.

A temporada de 2023 do programa foi marcada por diversas polêmicas, que também contribuíram para uma reta final melancólica. Ainda nas primeiras semanas, Gabriel Fop, um dos escolhidos da Casa de Vidro, disse que daria uma cotovelada em Bruna Griphao, com quem vivia um affair, sendo acusado de comportamento agressivo com a atriz. Na ocasião, Tadeu Schmidt rebateu o brother durante o discurso e ele acabou sendo eliminado na semana seguinte. Key Alves, Cristian e Gustavo Cowboy foram acusados por Fred Nicácio de cometer racismo e intolerância religiosa dentro do “BBB 23”. Os brothers chegaram a discutir na Casa do Reencontro, quando disputaram a repescagem — na época, Fred disse que acionaria a Justiça contra os ex-colegas de confinamento. No entanto, a maior polêmica do programa envolveu Cara de Sapato e MC Guimê, eliminados após serem acusados de importunação sexual a Dania, participante da Casa de Los Famosos, do México. Antes e após a eliminação da dupla, o programa foi durante criticado por demorar para tomar uma decisão e pela condução da situação, feita no ao vivo e que deixou Dania visivelmente abalada.

Confira reações dos usuários às últimas eliminações:

Já tô me preparando pra ver o Tadeu anunciando a eliminação da Sarah #BBB23 pic.twitter.com/PtAKOtSgxW — sam (@SoutAmericMemes) April 16, 2023

A eliminação do Black foi pra provar que essas malditas estão corretas em TUDO que fizeram, no racismo, em apoiar assediador, na agressividade, na soberba, na humilhação! PIOR BBB DA HISTÓRIA quem apoia elas é pior #bbb23 pic.twitter.com/Ozcd8GDhi5 — Ely (@cintilantinha) April 14, 2023

a eliminação do Cezar Black é certamente a tampa do caixão não só dessa temporada do BBB, mas também do reality é óbvio que os resultados não refletem a vontade da maioria, mas a vontade de uma minoria fanática, a toa e inflexível, eu tô é fora — Marcinho (@omarciopaulo) April 14, 2023

Genteeeeeeeeeee Esse BBB foi o recorde de decepção em cada eliminação. O que ta acontecendo com o publico? Domitila merecia no MÍNIMO 2° lugar, e no máximo campeã merecidamente. Só me resta tee esperança do Ricardo Alface ganhar. Mas ta difícil ter esperança #bbb pic.twitter.com/eEnH66ilp3 — Alan Nutty (@AlanNutty) April 19, 2023

Paulo Vieira: “ E hoje eu vou entrevistar os campeões do BBB 23." #BBB23 pic.twitter.com/yHBWccuEIq — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) April 20, 2023