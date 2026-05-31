Drone atinge maior usina nuclear da Europa; território é ocupado pela Rússia

Ucrânia nega ataque que causou danos a 10 metros da sala do reator

HANDOUT / MAXAR TECHNOLOGIES / AFP Usina nuclear de Zaporizhzhia e arredores mostram danos recentes no telhado de um prédio adjacente a vários reatores nucleares



Um drone atingiu a usina nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, ocupada pela Rússia, confirmou neste domingo (31) a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

A equipe da AIEA na usina “observou danos na parte externa de um edifício de turbinas que, segundo a própria instalação, foi atingido por um ataque de drone ontem”, informou o organismo.

“As observações da equipe são compatíveis com o impacto de um drone”, acrescentou a instituição, ressaltando que “os níveis de radiação no local continuam normais“. Os inspetores da AIEA tiveram de se abrigar no sábado após ouvirem o som de drones nas proximidades e disparos, indicou o organismo.

Na rede X, o diretor-geral da agência, o argentino Rafael Grossi, declarou no sábado que “atacar instalações nucleares é como brincar com fogo“. “Não deve haver nenhum tipo de ataque a partir da usina nem contra ela”, acrescentou Grossi.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que os danos causados pelo drone ficam “a dez metros da sala do reator“. Localizada próxima à linha de frente no sul da Ucrânia, Zaporizhzhia é a maior usina nuclear da Europa.

Rússia e Ucrânia têm se acusado repetidamente de colocar em risco uma catástrofe nuclear com seus ataques desde que a usina passou ao controle das forças russas. “Demos mais um passo rumo a um incidente que, com grande probabilidade, afetará até mesmo aqueles que vivem muito longe das fronteiras da Rússia e da Ucrânia”, declarou à imprensa russa o diretor-geral da Rosatom, Alexey Likhachev.

A Rosatom afirmou que o drone foi controlado por meio de um cabo de fibra óptica, o que descartaria “a possibilidade de um impacto acidental”. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia rejeitou as acusações e afirmou, em comunicado, que elas careciam de “lógica”.

“Não está claro por que a Ucrânia atacaria sua própria usina nuclear situada em seu próprio território, que ela mesma busca recuperar sob seu controle soberano”, afirmou o ministério.

As tropas russas capturaram a usina nos primeiros dias da invasão do território ucraniano, em 2022. Neste domingo, as autoridades da usina nuclear informaram sobre um novo ataque ucraniano que atingiu a oficina de transporte da instalação, um local que já foi alvo em diversas ocasiões nos últimos meses.