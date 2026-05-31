EUA e Irã discutem acordo; Teerã alerta para conclusões precipitadas

Memorando de entendimento entre os países volta para Teerã após edições de Trump

MANDEL NGAN / AFP Manifestantes agitam bandeiras iranianas durante um protesto contra a ação militar dos EUA no Irã, perto da Casa Branca, em Washington



Os mediadores dos dois países continuam a discutir um memorando de entendimento entre o Irã e os Estados Unidos desde a manhã deste domingo (31), informou a CBS. O presidente dos EUA, Donald Trump, fez edições no memorando na sexta-feira, de acordo com uma fonte com conhecimento do assunto. A proposta editada foi então enviada de volta a Teerã para aprovação.

Esta é a terceira rodada de alterações que o presidente fez na proposta dos Estados Unidos, que tem sido passada de um lado para o outro para o Irã através de mediadores. A fonte indicou que as mudanças por parte de Trump foram um tanto significativas, embora os detalhes não estivessem imediatamente disponíveis.

Em paralelo, o ministro de Relações Exteriores iraniano, Seyed Abbas Araghchi, confirmou neste domingo para a mídia local que o intercâmbio de mensagens com Washington está em andamento e, até que se chegue a um resultado concreto, não se deve tirar conclusões precipitadas. “Tudo o que está sendo dito neste momento são especulações e não devem ser levadas a sério“, pontuou.

Ameaças americanas

Neste sábado (30), os Estados Unidos voltaram a ameaçar o Irã, afirmando que têm os meios para retomar a guerra contra o Irã, após insistirem que qualquer acordo de paz só será possível se suas “linhas vermelhas” forem respeitadas.

Fontes em Washington mencionaram na quinta-feira uma estrutura de acordo com uma prorrogação de 60 dias do cessar-fogo, mas as negociações continuam emperradas. “O Irã deve aceitar que nunca terá armas nucleares”, escreveu na sexta-feira o presidente Donald Trump em sua rede Truth Social. Ele também exigiu que os estoques de urânio altamente enriquecido da República Islâmica sejam “DESTRUÍDOS”.

Teerã também pede o desbloqueio de bilhões de dólares em ativos iranianos congelados pelos Estados Unidos. A emissora estatal Irib iraniana afirmou neste sábado que um esboço “não oficial” do memorando de entendimento com os Estados Unidos incluía a liberação de 12 bilhões de dólares (R$ 60,7 bilhões) em ativos congelados.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, advertiu neste sábado que seu país é “mais do que capaz” de retomar as hostilidades contra o Irã “se isso for necessário”. “Nossas reservas são mais do que adequadas para isso, tanto lá quanto em todo o mundo, devido à forma como equilibramos munição de alta precisão e munição mais abundante“, declarou durante um fórum em Singapura.

*com informações da AFP