Drone israelense mata chefe de polícia no oeste do Irã

O Exército israelense divulgou, também neste sábado, que matou mais de 20 comandantes de alto escalão das forças de segurança iranianas

Abedin Taherkenareh/EFE Ataques estão acontecendo desde quinta-feira (12); Prédio danificado por ataques aéreos israelenses ao norte de Teerã



Um drone israelense matou o chefe de polícia de uma cidade no oeste do Irã e um policial neste sábado (14), informou a mídia local. “Esta manhã, o chefe de polícia, comandante Habibollah Akbarian, e o policial Amir Hossein Seifi foram martirizados em um ataque de drone em Asadabad”, cidade localizada 310 quilômetros a oeste da capital, Teerã, informou a agência de notícias ISNA.

O Exército israelense divulgou, também neste sábado, que matou mais de 20 comandantes de alto escalão das forças de segurança iranianas desde o início do ataque massivo à República Islâmica nesta semana.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Desde o início da operação, mais de 20 comandantes do aparato de segurança do regime iraniano foram eliminados”, incluindo vários comandantes da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, afirmou o Exército israelense em um comunicado.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório