Exército israelense diz que está lançando ataques contra vários locais no Irã

O Exército israelense está “atualmente” lançando ataques contra vários locais no Irã, disse o corpo armado neste sábado (14), após a República Islâmica disparar mísseis contra Israel em resposta ao ataque massivo de sexta-feira (13). “Estamos atualmente realizando ataques contra vários locais no Irã”, disse o porta-voz do Exército israelense, o general de brigada Effie Defrin.

Também neste sábado (14), o Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que não teria sentido participar das negociações nucleares com os Estados Unidos em Omã enquanto o Irã estiver sob ataque de Israel.

“É evidente que, nessas circunstâncias, e até que a agressão do regime sionista contra a nação iraniana cesse, não tem sentido dialogar com uma parte que é a maior apoiadora e cúmplice do agressor”, disse o porta-voz do ministério, Esmail Baqaei, em um comunicado antes das negociações agendadas para domingo (15).

*Com informações da AFP

